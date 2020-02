Storbritannia: Umulig å beskytte alle mot flom

utenriks

Landet har i helgen vært hardt rammet av uværet Dennis, som førte til kraftig nedbør og omfattende flomskader en rekke steder.

Antall flomvarsler i England var søndag rekordhøyt. Det har vært en rekke jordskred, og flere store veier er fortsatt stengt.

Storbritannias nye miljøminister George Eustice avviste under et besøk i hardt rammede York at regjeringen var blitt tatt på senga av de store oversvømmelsene.

– Vi vil aldri kunne beskytte hver eneste bolig. Årsaken er klimaendringene og det faktum at disse værhendelsene blir mer ekstreme. Men vi gjør alt vi kan med en betydelig sum penger, og det kommer mer, sa Eustice til TV-kanalen Sky News.

Britiske myndigheter opplyser at det er brukt 2,4 milliarder pund på flomsikring i løpet av seks år. Summen tilsvarer 29 milliarder kroner.

En viktig årsak til de store flomskadene i helgen er at bakken var mettet av fuktighet på grunn av kraftig regn da uværet Ciara rammet landet forrige helg.

