Viruseksperter har startet arbeidet i Kina

Internasjonale eksperter har kommet til Beijing og startet arbeidet med kinesiske kollegaer for å finne ut mer om epidemien.

Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som ledere arbeidet.

– Vi ser fram til dette svært viktige samarbeidet som skal bidra til global kunnskap om covid-19-viruset, skrev WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på Twitter søndag.

Kinesiske helsemyndigheter har sagt at færre nye smittede er et tegn på at Kina har kontroll på utbruddet. Tedros og WHO sier derimot at det fremdeles er umulig å vite hvilken retning epidemien går.

Over 1.700 døde

Tallet på døde i virusutbruddet i Kina økte til 1.765 mandag. Økningen kommer etter at 105 flere personer har dødd det siste døgnet i landet.

I den daglige oppdateringen fra helsemyndighetene i Hubei-provinsen blir det også rapportert om 1.933 nye smittetilfeller. Søndag ble det rapportert om 1.843 nye sykdomstilfeller i den hardt rammede regionen, der covid-19-viruset brøt ut i desember.

Økningen kommer etter tre dager med nedgang i tallet på nye smittede.

Det var 115 nye smittede utenfor den sentrale provinsen. Tilsig av nye tilfeller utenfor virusutbruddets episenter har vært lavere de siste to ukene enn ukene før. Til sammen er 2.048 nye smittede registrert i hele Kina det siste døgnet, ifølge myndighetene.

Mer enn 70.500 er smittet av koronaviruset. Kinesiske myndigheter har satt om lag 56 millioner i Hubei og delstatshovedstaden Wuhan i karantene, og provinsen er så godt som avskåret fra resten av landet i forsøket på å hindre spredningen av viruset.

Femte dødsfall utenfor Kina

De fleste smittede er fremdeles i Hubei. Søndag rapporterte myndighetene i Taiwan om landets første virusdødsfall. En 61 år gammel mann med redusert helse, men som ikke hadde vært ute og reist den siste tiden, døde på sykehus.

Han er den femte personen utenfor Fastlands-Kina som dør av covid-19-viruset. Andre dødsfall er registrert i Filippinene, Hongkong, Japan og Frankrike.

Den største gruppen smittede utenfor Kina har vært de 355 om bord cruiseskipet Diamond Princess, som ligger i karantene i Japan. 40 av disse er amerikanske statsborgere, og de vil få behandling i Japan.

Resten av de om lag 400 amerikanske cruiseturistene er på vei hjem til USA, men må belage seg på to ukers periode i karantene, skriver Reuters.

(©NTB)