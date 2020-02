utenriks

Når Bloomberg entrer scenen i Las Vegas onsdag, er det første gang han stiller i en debatt med sine rivaler, blant dem Bernie Sanders og Joe Biden.

En ny meningsmåling viser at Bloomberg har 19 prosent oppslutning på nasjonalt plan. Målingen kommer fra NPR/PBS News Hour/Marist og ble publisert tirsdag.

Demokratenes nasjonalkomité endret nylig reglene for hva som skal til for at kandidatene får lov å delta i debattene, noe som åpnet døra for Bloomberg.

(©NTB)