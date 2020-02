Libyas FN-støttede regjering trekker seg fra fredssamtaler

utenriks

– I dag var det på nytt brudd på våpenhvilen. Militsen angrep havnen i Tripoli, som er livsnerve for mange av Libyas byer, heter det i en kunngjøring fra regjeringen, som ledes av statsminister Fayez al-Serraj.

– Vi kunngjør at vi innstiller vår deltakelse i de militære samtalene som holdes i Genève inntil det blir inntatt en streng holdning mot angriperne og deres brudd, heter det videre.

Innbyggere i Tripoli fortalte tirsdag om høye eksplosjoner og røyk fra havneområdet, men omfanget av skadene er ikke kjent.

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

Siden har en rekke militsgrupper kjempet om makten, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

I april i fjor ble situasjonen ytterligere forverret da opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans milits innledet en offensiv mot Tripoli.

En skjør våpenhvile er formelt på plass, men denne brytes ifølge FN regelmessig.

FN har de siste ukene samlet partene til fredssamtaler i Genève, men uten at dette har resultert i noe gjennombrudd.

