Militssoldater drept i Den sentralafrikanske republikk

utenriks

Kampene brøt da en gruppe soldater fra FPRC-militsen rykket inn i byen Birao søndag.

Regjeringsstyrker og soldater fra FNs fredsbevarende styrke (Minusca) drev militsen tilbake og tolv FPRC-soldater ble drept i sammenstøtet, opplyser regjeringens talsmann Ange-Maxime Kazagui.

Popular Front for the Rebirth of Central Africa (FPRC) er en av de største væpnede gruppene i Den sentralafrikanske republikk, der militsgrupper kontrollerer store områder og ofte havner i kamp med hverandre.

FPRC tok kontroll over Birao i 2014, men ble senere drevet ut av militsen Movement of Central African Liberators for Justice (MLCJ) som siden har kontrollert byen.

