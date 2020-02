Valgkommisjon: Ghani fortsetter som president i Afghanistan

utenriks

Ghani fikk 50,6 prosent av stemmene, mens utfordreren Abdullah Abdullah fikk 39,5 prosent.

Også de foreløpige resultatene som kommisjonen offentliggjorde i desember, viste at den sittende presidenten var gjenvalgt. Resultatene er blitt utsatt gjentatte ganger som følge av tekniske problemer og anklager om valgfusk.

Valget i september var preget av lavt oppmøte, og flere valglokaler ble angrepet av opprørere. Ifølge valgkommisjonen stemte 1,9 millioner av de 9,7 millioner velgerne som hadde mulighet til å delta. Ved forrige valg deltok om lag 7 millioner.

De endelige valgresultatene ble lagt fram under en uke etter at en amerikansk tjenestemann sa det var enighet med Taliban-geriljaen om våpenhvile og videre forhandlinger om en fredsavtale. Fører de fram, kan resultatet bli at amerikanske soldater trekkes ut av Afghanistan.

Mens Ghani er president, er Abdullah Abdullah Afghanistans regjeringssjef. Sammen leder de en samlingsregjering forhandlet fram av USA etter valget i 2014.

(©NTB)