utenriks

Politiet i Südost-Hessen – Offenbach melder torsdag morgen at en angivelig gjerningsmann er funnet død etter nattens jakt på en eller flere gjerningspersoner i kjølvannet av skytingen onsdag kveld, og at de ikke har noe som tyder på at det var mer enn én person bak volden.

Av de 13 som ble skutt i to skuddløsninger onsdag, er ni bekreftet døde og fire alvorlig såret.

– Den angivelige gjerningsmannen ble funnet livløs på sin hjemmeadresse i Hanau, skriver politiet.

Spesialstyrkene fant også en annen død person på privatadressen. Dermed er det totale antall døde oppe i elleve.

Vet lite om motiv

Etterforskningen pågår fremdeles. Ifølge politiet i Südost-Hessen – Offenbach ble det avfyrt skudd i Hanau onsdag kveld rundt klokka 22.

Ifølge avisa Bild ble det først skutt mot baren «Midnight», en såkalt hookah-bar der det røykes vannpipe, der tre personer skal ha mistet livet. Ifølge nyhetssiden op-online.de skal vitner skal ha hørt åtte–ni skudd bli avfyrt ved den første skytingen.

Et mørkt kjøretøy ble ifølge politiet sett kjørende derfra. Gjerningspersonen skal ha tatt seg videre til bydelen Kesselstadt og ha skutt mot en annen hookah-bar i Kurt-Schumacher-Platz-området. Fem personer ble drept der.

En av de sårede personene døde i løpet av natten.

Fikk tips

– Det er fremdeles ingen pålitelig informasjon om bakgrunnen for det som er skjedd, sa Henry Faltin ved politiets pressekontor natt til torsdag.

Politiet fikk informasjon fra vitner om et kjøretøy som ble sett på vei vekk fra det ene åstedet. Det ledet dem til adressen der den angivelige gjerningspersonen ble funnet død.

– Politiet startet umiddelbart et storstilt søk og innledet etterforskningen, opplyser politiet.

Politiet sperret av åstedene og sikret bevis.

Hanau ligger omtrent 20 kilometer øst for Frankfurt am Main og har omkring 100.000 innbyggere.

Sosiale medier florerer med bilder og rykter om hvem ofrene er og hva bakgrunnen for skytingene kan ha vært, og minst én person ble brakt inn av politiet.

(©NTB)