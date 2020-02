EUs toppmøte avsluttet uten enighet om nytt langtidsbudsjett

utenriks

Toppmøtet er over, bekrefter EU-president Charles Michels talsmann på Twitter fredag kveld. Dermed er det duket for et nytt toppmøte om noen uker.

Da EU-landenes ledere satte seg rundt toppmøtebordet torsdag, var de ikke engang enige om hvor stort det neste langtidsbudsjettet skulle være.

Mens skatter og avgifter er den viktigste inntektskilden på et vanlig statsbudsjett, dekkes EU-budsjettet av det medlemslandene betaler inn. Hva som er et passende beløp, er det ikke lett å få 27 EU-land til å bli enige om.

Østerrike ønsker sammen med Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland at bidraget fra medlemslandene maksimalt skal være på 1 prosent av brutto nasjonalprodukt.