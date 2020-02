Gummibåt med 91 passasjerer savnet i Middelhavet

utenriks

– Tragisk nok er den siste hypotesen at dette er nok et usynlig forlis, sier Marta Sanchez i IOM torsdag.

Gummibåten forlot 8. februar al-Qarbouli, fem mil øst for hovedstaden Tripoli, forteller Osman Haroun. Elleve av vennene hans var om bord, blant dem hans 27 år gamle fetter Mohamed Idris, og Haroun har ikke hørt fra noen av dem.

– Det er første gang jeg har hørt at dette har skjedd. De som drar ut, lar vanligvis høre fra seg innen få timer. Ingen har sett restene av båten engang, sier 29 år gamle Haroun på telefon fra kystbyen Zawiya.

Om bord skal det ha vært folk fra Sudan, Niger, Iran og Mali.

Fikk nødanrop

Alarm Phone, som tar imot nødanrop fra flyktninger og migranter som trenger hjelp på sjøen, ber libyske, maltesiske og italienske myndigheter om å dele informasjon om sine redningsoperasjoner den dagen båten forsvant.

Alarm Phone fikk et nødanrop fra en svart gummibåt natt til 9. februar, og SOS ble også delt med Libyas kystvakt, en EU-støttet styrke som har fått kraftig kritikk av menneskerettighetsgrupper. Kystvakten brukte fem timer på å svare på nødmeldingen, før de ga beskjed om at de hadde sendt to skip på leting, ifølge Alarm Phone.

Panikk

Organisasjonen mistet kontakt med båten få timer senere etter å ha hørt på panikken som utspilte seg om bord. Migranter falt i vannet mens den synkende båten ble oversvømt, ble Alarm Phone fortalt.

IOM kryssjekket søk- og redningsregistre fra de tre landene, men fant ingenting som tilsier at noen har vært borti den svarte gummibåten. FN-organisasjonen kommer til å vente noen dager før de offisielt registrerer de 91 menneskene som savnet.

Verken italienske, maltesiske eller libyske myndigheter har svart på nyhetsbyrået APs forespørsel om informasjon om deres redningsoperasjoner. EU-byrået Frontex sier de sendte ut et fly for å søke etter den savnede båten.

Våpenembargo

Nyheten om den savnede båten kommer samtidig med at EU får kritikk for ikke å drive redning i Middelhavet. Medlemslandene ble denne uka enige om å sette punktum for styrken som besto utelukkende av overvåkingsfly som skulle forhindre menneskesmugling. I stedet skal de nå sette ut marinefartøy som skal ha i oppdrag å håndheve FNs våpenembargo, i håp om å dempe krigen i Libya.

IOMs tall på såkalte spøkelsesbåter i Middelhavet er økende. I fjor dokumenterte kontoret sju forsvunne fartøy med til sammen 417 mennesker om bord, fire ganger så mange som året før.

1.700 returnert til Libya

Osman Haroun flyktet med familien fra konfliktherjede Darfur i Sudan i 2016. Siden har han bodd i Libya med familien sin. Han forteller at han og fetteren flere ganger har prøvd, men mislyktes, i å krysse Middelhavet.

Hver gang de prøvde, tvang kystvakten dem tilbake til Libya. Så langt i 2020 har den libyske kystvakten plukket opp 1.700 mennesker og brakt dem tilbake til det nordafrikanske landet. Mange av dem plasseres i militsdrevne leirer der de utsettes for tortur og mishandling.

Fram til oktober i fjor hadde minst 19.000 mennesker druknet eller forsvunnet i forsøket på å dra sjøveien fra Libya til Europa siden 2014.

(©NTB)