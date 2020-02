Over 70 virussmittede i Italia – fotballkamper utsettes

utenriks

Flesteparten av tilfellene er i Lombardia-regionen nord i landet.

Over 50.000 mennesker i en rekke småbyer i regionen er bedt om å holde seg hjemme i frykt for at viruset skal spre seg.

To personer i Italia er så langt døde som følge av viruset. Fredag døde en 78 år gammel mann fra Veneto-regionen nordøst i landet. Italia er dermed det første europeiske landet som kunngjør at en egen statsborger dør som følge av viruset.

Etter et krisemøte i Roma har myndighetene besluttet å avlyse alle søndagens sportsarrangementer i Lombardia- og Veneto-regionene, de to regionene i Nord-Italia som så langt er rammet av viruset.

Flere Serie A-kamper påvirkes av dette, blant annet Inter Milans kamp mot Sampdoria, som etter planen skulle spilles i Milano søndag. Kampene er nå utsatt på ubestemt tid.

Italias statsminister Giuseppe Conte sier at regjeringen vurderer ekstraordinære tiltak for å hindre ytterligere smittespredning i landet.

