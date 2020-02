Rekordlav valgdeltakelse i Iran – konservativ dominans

utenriks

Tidligere ordfører i Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, var hovedstadens vinner med 1,2 millioner stemmer. Han ventes derfor å bli parlamentspresident.

Valgdeltakelsen var på rekordlave 42,6 prosent ifølge myndighetene. Det er første gang valgdeltakelsen er under 50 prosent siden den islamske revolusjonen i 1979.

Søndag gikk Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, ut med beskyldninger om at utenlandske medier skriver «propaganda» om covid-19-viruset i et forsøk på å skremme velgere.

Det var ventet framgang for de konservative etter at over 7.000 mer liberale og moderate kandidater ble disket av Vokterrådet, blant dem 90 medlemmer av nasjonalforsamlingen som ønsket å stille til gjenvalg.

De konservative kandidatene står i opposisjon til sittende president Hassan Rouhani.

USAs president Donald Trump har bidratt sterkt til de konservatives framgang ved å trekke USA fra atomavtalen og gjeninnføre sanksjoner som har kastet landet ut i økonomisk krise. Det har skadd både Rouhani og alle andre reformpolitikere.

De konservative var skeptiske til atomavtalen og enhver annen tilnærming til Vesten. De mener at USAs opptreden har gitt dem rett.

