EU gir nye 232 millioner for å bekjempe koronaviruset

utenriks

– Med mer enn 2600 liv som har gått tapt allerede, er det ikke noe annet valg enn å forberede seg på alle nivåer, sier EU-kommissær Janez Lenarcic.

Rundt halvparten av midlene går til WHOs arbeid med forebygging og behandling i land med dårlige helsesystemer. Resten går i stor grad til forskning, for eksempel rundt vaksiner. Helseministrene i EU-landene varslet at de ville samarbeide for en pilotvaksine mot covid-19 etter et møte i midten av februar.

Lenarcic sier det må ligge vitenskapelige råd og risikovurderinger til grunn dersom man innfører tiltak som å stenge grenser innenfor Schengen-landene.

Eksperter fra EU-landene skal etter planen møtes mandag, mens en gruppe eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU møtes i Italia tirsdag.

Norske myndigheter har tidligere kunngjort at de gir 10 millioner kroner til WHOs humanitære innsats i forbindelse med utbruddet av covid-19. Norge gir også 36 millioner kroner til vaksineutvikling gjennom Koalisjonen for epidemisk og pandemisk respons (CEPI).

(©NTB)