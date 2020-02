FN: Kampene i Idlib nærmer seg flyktningleirer

utenriks

FN meldte mandag at kampene nå er i ferd med å komme «farlig nær» leirene der internt fordrevne syrere befinner seg, noe som innebærer at det innen kort tid kan skje et «blodbad».

Nærmere 1 million mennesker er drevet på flukt nordvest i Syria siden begynnelsen av desember, og mange lever nå uten tak over hodet samtidig som været er svært kaldt.

Angrepene som tok livet av minst fem sivile, var rettet mot et område kalt Jabal al-Zawiya, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

De russiske luftangrepene fungerer som en støtte til den syriske bakkeoffensiven i det opprørskontrollerte området.

Vil doble nødhjelpen

FNs nødhjelpskoordinator for Syria, Mark Cutts, sier at FN vil forsøke å doble leveransene av nødhjelp som blir kjørt inn i Syria fra Tyrkia. I stedet for 50 lastebiler er planen å kjøre 100 lastebiler over grensen.

De siste ukene har hjelpeorganisasjoner gang på gang advart om at forholdene for de fordrevne er fryktelige og at de mangler både tak over hodet og oppvarming.

Samtidig fortsetter syriske regjeringsstyrker offensiven i provinsen. Ifølge SOHR tok regimet kontroll over ti byer og landsbyer sør i Idlib-provinsen mandag. Alle ligger sør for motorveien M4, som forbinder kystbyen Latakia med storbyen Aleppo.

Nesten 50 stridende ble mandag drept i kampene på ulike fronter i Idlib. Blant dem kjempet 21 for det syriske regimet, mens 27 andre var jihadister og tyrkiskstøttede opprørere, opplyser SOHR.

Venter hard kamp

Regimet forsøker ifølge SOHR å gjenvinne kontrollen over områder av motorveien som fortsatt kontrolleres av jihadister. For å nå målet er det ventet operasjoner mot byene Ariha og Jisr al-Shugur

Kampen om Jisr al-Shughur kan ifølge analytikere blir spesielt hard. Byen er kontrollert av en jihadistgruppe der flesteparten av medlemmene kommer fra den uiguriske muslimske minoriteten vest i Kina.

De er allierte med den ytterliggående islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham, som dominerer Idlib.

