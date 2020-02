utenriks

Beslutningen kom mandag morgen norsk tid etter at det først ble gitt beskjed om at folk under visse forutsetninger kunne reise fra byen.

Wuhan er byen man mener utbruddet av covid-19-viruset startet før jul.

Wuhan, med sine 11 millioner innbyggere, har vært avstengt siden 23. januar etter at myndighetene stanset alle transportforbindelser inn og ut av byen i et forsøk på å begrense smitte.

