Harvey Weinstein kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt

Juryen kunngjorde sin beslutning mandag. Den 67 år gamle tidligere Hollywood-mogulen har stått tiltalt for overgrep og voldtekter mot to kvinner.

Påtalemyndigheten har også forsøkt å bevise at han var en notorisk overgriper som brukte sin posisjon til å forgripe seg mot en rekke kvinner han hadde makt over. Dette ble han imidlertid frikjent for.

Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på metoo-kampanjen, hvor kvinner og menn fra land over hele verden har stått fram med historier om seksuelle krenkelser.

Juryen har brukt fem dager på å komme fram til kjennelsen.