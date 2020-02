Fallet fortsetter på børsene i Asia

utenriks

Frykt og uro over konsekvensene av den pågående spredningen av koronaviruset covid-19 preger verdens finansmarkeder. Mandag falt verdens børser etter meldinger om at viruset hadde spredt seg til flere land, og at flere personer var døde også utenfor Kina.

I Tokyo falt Nikkei-indeksen med 3,58 prosent da handelen startet tirsdag. Den bredere sammensatte Topix-indeksen gikk 3,53 prosent tilbake.

Også på børsene i Kina gikk det nedover fra start tirsdag, selv om utviklingen her ikke var like dramatisk. Hang Seng-indeksen i Hongkong falt moderate 0,37 prosent mens Shanghai Composite Index gikk 1,62 prosent tilbake.

Shenzhen Composite Index falt derimot mer merkbart med 2,09 prosent da handelen startet.

New York-børsene, som stengte bare noen timer før handelen igjen åpnet i Japan, falt med over 3 prosent mandag på grunn av uro knyttet til virusutbruddet. Også på de europeiske børsene var det markert nedgang mandag.

I Oslo hadde hovedindeksen falt med hele 4,09 prosent til 898,40 poeng da børsen stengte mandag.

