Minst ni tyrkiske soldater drept i luftangrep i Idlib

utenriks

Guvernøren i den tyrkiske provinsen Hatay, Rahmi Dogan, sier torsdag kveld at ni soldater er drept i angrep utført av syriske kampfly, og at flere tyrkiske soldater også er alvorlig såret.

Andre meldinger tyder på at antall drepte tyrkiske soldater er langt høyere. Lederen for eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdulrahman, sier til nyhetsbyrået DPA at 34 tyrkiske soldater ble drept og flere titall såret da syriske fly angrep en tyrkisk kolonne like sør for den strategisk viktige byen Saraqeb.

Saraqeb ligger langs hovedveien som forbinder hovedstaden Damaskus med Aleppo-provinsen i nord. Tidligere torsdag kom det meldinger om at tyrkiskstøttede opprørere hadde tatt tilbake kontrollen over byen, få dager etter at den ble gjenerobret.

Krisemøte i to timer

Erdogan holdt torsdag kveld et to timer langt krisemøte om situasjonen i den syriske provinsen.

Syriske regjeringsstyrker er i gang med en storstilt militæroffensiv i Idlib for å gjenerobre områder i det som er blitt kalt Syrias siste opprørsbastion. De får luftstøtte fra Russland.

Tyrkia har den siste tiden sendt forsterkninger over grensen til Syria for å støtte syriske opprørere som forsøker å stanse offensiven, og de siste ukene har bortimot 20 tyrkiske soldater blitt drept.

Erdogan har tidligere truet med at hvis ikke offensiven stanser innen slutten av februar, så vil tyrkiske styrker gå til motangrep.

Gjengjeldelse?

Det kom torsdag kveld også ubekreftede meldinger om at Tyrkia hadde gjennomført gjengjeldelsesangrep mot syriske styrker.

Tidligere i uken har de syriske regjeringsstyrkene gjenerobret en rekke landsbyer og byer ved provinshovedstaden Idlib by, som fortsatt kontrolleres av opprørere, mange av dem ytterliggående islamister.

Tyrkia og Russland, som støtter hver sin side i krigen i Syria, har tidligere greid å finne løsninger sammen, men denne gangen har de ikke lyktes med å bli enige. Til tross for flere møter i Moskva og Ankara den siste tiden har situasjonen i Idlib blitt stadig verre, også for de nærmere en million innbyggerne som er drevet på flukt.

(©NTB)