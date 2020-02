Trump: Risiko for spredning av koronaviruset i USA er veldig lav

utenriks

– Vi har svært god kontroll på koronaviruset i vårt land. Det er svært få personer som er smittet, jeg har ikke hørt noe annet enn det, og de få som har fått det, har alle blitt bedre, hevdet en rolig Donald Trump onsdag.

Trump uttalte seg på direktesendt pressekonferanse på kvelden, der han også utnevnte visepresident Mike Pence til å lede arbeidet med USAs beredskap og håndtering av virusutbrudd i landet.

Presidenten har kommet hjem fra statsbesøket i India for å ha møter med administrasjonen om situasjonen for USA når det gjelder risikoen for smitte og spredning av covid-19 i USA. I hans fravær har regjeringen fått gjennomgå av Kongressen og Demokratene for innsatsen mot det nye koronaviruset.

Men til tross for at Trump og hans rådgivere virker som de utad roer ned gemyttene, skal stemningen være en annen bak lukkede dører. Ifølge CNNs reportere som fulgte Trump på reisen i India, skal kilder nær ham ha sagt at han på privaten uttrykte sterk frustrasjon over situasjonen hjemme i USA over hvordan virussituasjonen ble håndtert.

Trump skal blant annet ha mislikt sterkt at personer smittet med viruset skal ha fått lov til å reise hjem til USA, og han skal også ha ønsket å finne ut hvem som tillot at det kunne skje, slik at han kunne sørge for at de ansvarlig fikk sparken.

(©NTB)