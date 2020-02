Det hvite hus anklager pressen for å ville skade Trump med virusdekningen

utenriks

– Grunnen til at det får så mye oppmerksomhet i dag, er at de tror dette kommer til å felle presidenten, det er det alt handler om, sier Mulvaney fredag.

Han tar samtidig til orde for at folk skrur av fjernsynet i 24 timer slik at børsene roer seg ned.

Mulvaney anklager også mediene for å ha skapt et negativt bilde av presidenten under riksrettssaken mot ham.

Det hvite hus har fått kraftig kritikk fra Demokratene for sin håndtering av virusepidemien. Kritikken rettes både mot manglende forberedelser og mot tidligere planlagte kutt på USAs helsebudsjett.

