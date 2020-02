Minst 29 tyrkiske soldater drept i luftangrep i Idlib

utenriks

Guvernøren i den tyrkiske provinsen Hatay, Rahmi Dogan, sier torsdag kveld at 29 soldater er drept i angrep utført av syriske kampfly, og at flere tyrkiske soldater også er alvorlig såret. Tidligere på kvelden oppga han at ni soldater var blitt drept.

Han sier at 36 soldater er såret og lagt inn på sykehus i Tyrkia.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan holdt torsdag kveld langt krisemøte om situasjonen i den syriske provinsen. Møtet ble holdt i presidentpalasset og både landets forsvarsminister, utenriksminister, forsvarssjef og etterretningssjef var til stede, melder TV-kanalen NTV.

– På møtet ble det enighet om å besvare handlingen med samme mynt mot det illegitime regimet som har angrepet våre soldater, sa presidentens kommunikasjonsdirektør Fahrettin Altun.

På møtet ble det også konkludert med at Assad-regimet er ansvarlige for drapene på hundretusenvis av syrere.

Tre andre tyrkiske soldater ble drept i andre hendelser tidligere på dagen. Dermed er i alt 28 tyrkiske soldater drept på en og samme dag i Idlib, der den syriske regjeringshæren er i gang med en større offensiv mot opprørskontrollerte områder med støtte fra Russland og Iran.

