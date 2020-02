Putin og Erdogan i telefonmøte om Idlib

utenriks

De to presidentene snakket fredag sammen på telefon der de drøftet situasjonen i Idlib, opplyser Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

– De ga begge uttrykk for stor bekymring over eskaleringen i Idlib som har krevd flere menneskeliv, deriblant tyrkiske soldater, sier Lavrov i en uttalelse.

Putin og Erdogan skal også ha understreket behovet for at det må tas grep for å roe situasjonen i den syriske provinsen.

Minst 33 tyrkiske soldater ble natt til fredag drept i et syrisk luftangrep. Mens Russland er alliert med det syriske regimet og ofte bidrar med luftangrep, har Tyrkia flere observasjonsposter og store militære styrker som støtter syriske opprørere.

Fredag ble 16 syriske regimesoldater drept i et tyrkisk gjengjeldelsesangrep.

(©NTB)