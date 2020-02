utenriks

Mohammad Rasoulof lagde filmen «There Is No Evil» om begrensninger på ytringsfriheten under et autoritært regime, til tross for at han er ilagt et livsvarig forbud mot å lage film.

Filmen er også en kraftig kritikk av Irans praksis med dødsstraff.

Rasulof var selv ikke til stede, da han også er ilagt utreiseforbud fra Iran. Prisen ble derfor tatt imot av de andre som var med på å lage filmen.

