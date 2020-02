USA og Taliban har signert fredsavtale

utenriks

USAs Afghanistan-utsending Zalmay Khalilzad satte sin signatur på avtalen på et hotell i Qatars hovedstad Doha lørdag. Talibans politiske leder Abdul Ghani Baradar undertegnet på vegne av opprørsbevegelsen.

I henhold til avtalen skal USA i første omgang redusere antall soldater i Afghanistan til 8.600 i løpet av 3–4 måneder.

Deretter er planen at alle styrkene til USA og landets allierte skal være ute av Afghanistan i løpet av 14 måneder. Forutsetningen er at Taliban overholder sine forpliktelser i avtalen.

– Er bare ved begynnelsen

– Vi er bare ved begynnelsen, sa den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo i Doha i forkant av signeringen.

– En betydelig reduksjon i volden vil skape forutsetninger for fred, la han til.

Selv om det ikke var Pompeo som signerte avtalen på vegne av USA, var han til stede under seremonien. Han oppfordrer Taliban til å holde sine løfter om å kutte alle bånd til det ytterliggående islamist-nettverket al-Qaida

Samtidig advarer USAs forsvarsminister Mark Esper om at USA ikke vil nøle med å trekke seg fra avtalen hvis ikke Taliban overholder sine forpliktelser.

Esper kommenterte avtalen lørdag under et besøk i Afghanistans hovedstad Kabul, der også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er til stede.

– Trenger fred

Norge er et av Nato-landene som har soldater i Afghanistan – selv om antallet er mye lavere enn for ti år siden.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som lørdag er til stede i Doha, beskriver avtalen mellom USA og Taliban som et skritt mot en politisk løsning på konflikten i Afghanistan. Samtidig minner hun om at mye arbeid gjenstår.

– Etter flere tiår med krig trenger afghanerne fred. En fredsprosess bør være inkluderende og føre til en fredsavtale som ivaretar menneskerettigheter, ikke minst for kvinner, sier utenriksministeren i en uttalelse.

Samtidig opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at norske styrker blir i Afghanistan inntil videre.

– Det er derfor for tidlig å si noe om hvordan avtalen på sikt vil påvirke vårt militære bidrag. Dette er noe Nato nøye vil vurdere i lys av den endrede sikkerhetssituasjonen fremover og som regjeringen da vil ta stilling til, sier han i en uttalelse til NTB.

Fangeutveksling

Signeringen av avtalen i Doha skjer etter at USA og Taliban først ble enige om å redusere voldsnivået i Afghanistan i én uke. Ifølge Mike Pompeo ble denne avtalen i stor grad overholdt.

Meningen er at avtalen skal bane vei for samtaler mellom Taliban og Afghanistans regjering. I tillegg omfatter avtalen et punkt om utveksling av flere tusen krigsfanger i løpet av noen uker.

USA invaderte Afghanistan og styrtet det daværende Taliban-regimet i 2001 etter 11. september-angrepene i USA.

Men det viste seg å være vanskelig å oppnå fred og en stabil politisk situasjon. Taliban gikk over til å operere som en opprørsgruppe, som de siste årene har hatt betydelig framgang på slagmarken.

Ifølge FN er over 100.000 mennesker drept eller såret i Afghanistan siden 2009.

