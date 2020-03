utenriks

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) senket mandag sitt anslag for den globale veksten med 0,5 prosentpoeng.

Det nye anslaget er 2,4 prosent, det laveste nivået siden finanskrisen i 2008 og 2009.

Og selv dette scenarioet kan være for optimistisk, siden det forutsetter at spredningen av viruset snart kommer under kontroll. Hvis ikke kan den global økonomiske veksten falle til 1,5 prosent.

