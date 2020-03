Dråpen i Havet tilbyr frivillige å forlate Lesvos

utenriks

Ifølge DiHs leder Trude Jacobsen har noen valgt å reise til Aten, mens andre reiser hjem og får dekket hjemreisen av organisasjonen.

– Vi er lei oss for at situasjonen har blitt sånn som den ble, og tenker spesielt på beboerne i Moria-leiren. Vi ønsker samtidig å uttrykke at vi har forståelse for den frustrasjonen mange i Hellas føler, og vi håper på en snarlig løsning til beste for alle, skrev Jacobsen på Facebook mandag kveld.

De frivillige har fått tilbud om å forlate den greske øya etter at tre biler med organisasjonens frivillige ble angrepet av det Jacobsen omtaler som høyreekstreme søndag kveld. De frivillige måtte flykte fra stedet mens bilene ble ramponert med stein, køller og stokker. Ingen personer ble fysisk skadd.

Jacobsen beskriver situasjonen for de frivillige som uoversiktlig og utrygg. Men aller mest frykter hun konsekvensene for de rundt 20.000 asylsøkerne som bor i Moria-leiren.

– Nå er situasjonen slik at ingen hjelpeorganisasjoner kommer seg til leiren. Alle veiene er stengt og blokkert av voldelige grupper. Det er ikke lenger noen klinikk som er åpen, og ikke noe tilbud til dem som bor i leiren, sier hun til ABC Nyheter.

(©NTB)