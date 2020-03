IAEA: Iran har mer uran enn varslet

utenriks

I tillegg sier IAEA at de har lokalisert tre steder i landet der Iran kan ha lagret uran eller foretatt atomrelatert virksomhet uten å ha varslet IAEA.

Den konfidensielle rapporten er sendt til IAEAs medlemsland og er lest av flere nyhetsbyråer, blant dem AP.

I rapporten heter det at Iran nå har økt sin beholdning til 1.500 kilo anriket uran, fem ganger så mye som de 300 kiloene de har lov til i henhold til avtalen. Det er likevel bare en tidel av det de hadde før avtalen ble undertegnet.

Iran begynte å bryte flere elementer i avtalen i fjor etter at USA trakk seg fra den. De trappet blant annet opp anrikingen av uran.

– Iran må bestemme seg for å samarbeide på et mer åpent vis med IAEA for å kunne oppgi nødvendige oppklaringer, sa IAEAs leder Rafael Grossi under et besøk i Paris tirsdag.

– Det faktum at vi har funnet spor av uran, er svært viktig. Det betyr at sannsynligheten er til stede for kjernefysiske aktiviteter og materialer som ikke er underlagt internasjonalt oppsyn, og med opprinnelse eller innhold som er ukjent for oss, sa Grossi.

– Det bekymrer meg, la han til.

