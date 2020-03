MSF: Ung eritreer brant inne i leir i Libya

utenriks

Brannen brøt ut natt til søndag på en overfylt celle i et senter i Dhar el Jebel der 500 flyktninger og migranter er vilkårlig internert.

– Han var fanget i flammene mens han sov i en av de overfylte cellene i interneringssenteret, skriver Leger Uten Grenser (MSF) i en pressemelding tirsdag.

Organisasjonen krever at det umiddelbart etableres trygge bosteder for de mest sårbare, samtidig som evakueringen av dem kan organiseres. MSF understreker at det kun vil fungere hvis Europa slutter å støtte returnering av mennesker til Libya, og hvis trygge land – steder der de er i trygghet og kan få sin asylsøknad behandlet – tar imot overlevende.

– Noen av pasientene våre i Dhar el Jebel interneringssenter har vært internert i tre år. Evakuering og gjenbosetting av flyktninger og asylsøkere fra Libya må oppskaleres umiddelbart sier Christine Nivet, som er MSFs prosjektkoordinator i området.

De fleste som er internert i senteret, er FN-registrerte eritreiske og somaliske asylsøkere. Flere har blitt torturert og presset for penger. Noen av dem har også forsøkt å krysse Middelhavet, men er blitt stanset og tatt med tilbake av den libyske kystvakten.

– Psykologen vår rapporterer om et veldig høyt nivå av desperasjon. Mennesker er i sjokk, som om de er numne på grunn av gjentatte traumer uten noen ende i sikte, sier Nivet.

