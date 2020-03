Minst 22 døde etter tornadoer i Tennessee

utenriks

En av tornadoene rammet storbyen Nashville der flere boliger, skoler, restauranter og andre bygninger ble knust til pinneved. Ifølge CNN er minst 150 mennesker fraktet til sykehus.

Den norske studenten Karoline Jøstne bor bare 500 meter unna de verste ødeleggelsene.

– Nabolaget mitt ser ut som en krigssone etter at Nashville ble truffet av en tornado tidligere i natt, skriver hun på Twitter.

Hun er nå uten strøm og beskriver seg selv som «ganske skjelven, men i live og trygg».

19 døde

Myndighetene i delstaten bekrefter at 22 mennesker er funnet døde og over 40 bygninger er rasert av det voldsomme værfenomenet. Redningsmannskaper leter etter flere skadde i ruinene.

Tornadoene kom som følge av flere store stormer som strakte seg fra nærheten av Montgomery, Alabama og inn i det vestlige Pennsylvania.

– Nashville lider, og vårt lokalsamfunn har blitt ødelagt. Mitt tanker går til dem som har mistet sine kjære, skriver Nashvilles ordfører John Cooper på Twitter.

I det historiske Germantown-området i byen var vegger og tak revet av bygninger og store trær dratt opp med røttene. Ødelagte kraftlinjer og knekte trær lå veltet over biler og gatene.

Valglokaler flyttet

Tennessee er en av delstatene der Demokratene har nominasjonsvalg tirsdag, og flere valglokaler er flyttet fra ødelagte bygninger.

Blant bygningene som er ødelagt, er et konsertlokale der det nylig ble holdt et valgmøte for Bernie Sanders. Publikum forlot lokalet kort tid før tornadoen rammet, melder lokale medier.

Myndighetene har bedt folk holde seg innendørs fram til morgenen, slik at de får oversikt over bygningsmaterialer, strømledninger og nedblåste trær som ligger strødd på bakken.

