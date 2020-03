Iran nekter å åpne anlegg for IAEA

utenriks

– Fabrikkert informasjon fra etterretningstjenester gjør ikke Iran forpliktet til å vurdere slike forespørsler, sier landets ambassadør til FN i Wien, Kazem Gharib Abadi.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) kritiserte mandag Iran for å nekte inspektører adgang til to steder som ifølge enkelte kilder kan ha hatt tilknytning til landets historiske atomprogram.

IAEA har etter omfattende inspeksjoner tidligere slått fast at det ikke foreligger beviser for at Iran siden 2009 har hatt planer om å utvikle atomvåpen, noe som er i tråd med det landet selv fastholder.

