Politico: Bloomberg vurderer å trekke seg

Det skriver Politico onsdag morgen. Nettstedet viser til en rekke kilder som er kjent med Bloombergs planer.

Den tidligere borgermesteren i New York har brukt milliarder av sin formue på en storstilt reklamekampanje for å overbevise velgerne om at han er rett mann til å slå president Donald Trump.

Men han stakk kun av med seieren i territoriet Amerikansk Samoa, og selv om han sikret seg delegater i flere delstater, vant han ikke en eneste en av de 14 delstatene som holdt nominasjonsvalg tirsdag.

I stedet ble han slått grundig av Joe Biden i de delstatene han hadde satset sterkest på, deriblant i Virginia. Både Bloomberg og Biden tilhører den moderate fløyen i Demokratene.

Bloombergs pressetalskvinne Julie Wood sier til Reuters at han nå vil vurdere sin valgkamp, men hun understreker at det ikke betyr at han gir seg som kandidat.

Bloombergs relativt dårlige prestasjon har ikke gått upåaktet hen i Det hvite hus.

– Den aller største taperen i kveld er Mini Mike Bloomberg. Hans «politiske» konsulenter tok ham med på en tur. 700 millioner dollar rett i vasken, og han fikk ikke noe annet igjen enn kallenavnet Mini Mike, mens ryktet hans ble fullstendig ødelagt, skriver Trump på Twitter.

