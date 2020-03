utenriks

Guvernør Gavin Newsom erklærte unntakstilstanden under en pressekonferanse onsdag, melder Reuters. Beslutningen er tatt for å være forberedt på en videre spredning av viruset, opplyste Newsom, ifølge CNN.

Beslutningen ble tatt etter at delstaten hadde konstatert at minst 53 personer er smittet av viruset og en person er meldt død som følge av covid-19. Mer enn 9.400 personer er dessuten er under observasjon for mulig smitte.

