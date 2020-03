utenriks

Taliban nekter for at det var de som sto bak angrepet mot minneseremonien for Abdul Ali Mazari, som tilhører folkegruppa hazara, der de fleste er sjiamuslimer.

Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder at det var de og at elleve mennesker ble drept i angrepet. Det er ikke bekreftet fra annet hold.

