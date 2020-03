Minst 27 drept i angrep mot minneseremoni i Kabul

utenriks

29 andre ble såret i angrepet, opplyser en talsmann for innenriksdepartementet i Kabul, Nusrat Rahimi, til Tolo News.

Minneseremonien var for Abdul Ali Mazari, den tidligere lederen av partiet Hezb-e Wahdat som ble henrettet av Taliban i 1995.

Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder at det var de som sto bak fredagens angrep.

Angrepet er det første som har rammet Kabul etter at Taliban og USA 29. februar inngikk en avtale som åpner for amerikansk tilbaketrekning innen 14 måneder.

Angrep fra byggeplass

Ifølge Rahimi åpnet angriperne ild fra en byggeplass tett ved der seremonien ble holdt, vest i Kabul

– Kort tid etter ankom politiet og politiets spesialstyrke stedet, forteller han.

Norge har rundt 60 spesialsoldater stasjonert i Kabul, der de samarbeider tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222.

Norske spesialstyrker

– Når afghanske spesialsoldater er ute på oppdrag, så er våre soldater sammen med dem, er alt major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter ønsker å si om fredagens hendelse i Kabul.

– Vi er med og sørger for at de får gjort en god jobb, legger han til.

Også fjorårets minneseremoni for Abdul Ali Mazari ble ifølge Tolo News gjenstand for et angrep, der elleve mennesker ble drept.

