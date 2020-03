Seks døde i opptøyer i italienske fengsler

utenriks

Tre innsatte ble funnet døde inne i et fengsel i Modena. Tre andre ble bekreftet døde etter å ha blitt hentet ut fra fengselet, opplyser det italienske fengselsvesenets leder Francesco Basentini i et fjernsynsintervju, ifølge Reuters.

De seks døde av narkotikaoverdoser etter at de hadde brutt seg inn i fengselets sykestue og stjålet metadon søndag, opplyser justisdepartementet. De fengselsansattes fagforening Sappe bekrefter også dette.

Italiensk fjernsyn viste opptak med politi og brannmannskaper utenfor fengselet og svart røyk som steg til værs. Rundt 50 innsatte forsøkte å rømme, men ble stanset.

Mandag klatret innsatte opp på taket av San Vittore-fengselet i Milano med et laken der de hadde malt på ordet «indulto» – italiensk for benådning – mens de ropte «frihet».

Sappe opplyser at det har vært opptøyer i 27 italienske fengsler, blant annet i Foggia der noen innsatte prøvde å rømme. I et fengsel i Pavia ble to vakter tatt som gisler. De ble sluppet fri etter at politiet stormet stedet.

Pavia og Milano ligger innenfor den røde sonen som myndighetene har opprettet for å bremse virussmittens utbredelse.

Søndag innførte regjeringen begrensninger på direkte kontakt mellom innsatte og familiemedlemmer. I stedet må de bruke telefon eller Skype. Tiltaket gjelder til 22. mars.

