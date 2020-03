Yonhap: Nord-Korea skyter opp nye raketter

utenriks

Oppskytingen mandag av det som blir beskrevet som «tre uidentifiserte prosjektiler» av de sørkoreanske forsvaret, skjer en uke etter at Nord-Korea sist skal ha skutt opp to kortdistanseraketter.

Det tre oppskytningene ble gjort fra en by i provinsen Sør-Hamgyong, og det sørkoreanske forsvaret følger med på om det blir gjennomført flere oppskytninger.

De siste dagene har Kim Jong-un overværet øvelser med artillerisystem i det som var Nord-Koreas første våpentest siden november.

Sør-Korea og europeiske land har fordømt oppskytningene, mens Nord-Korea har svart med å si at landet har rett til å drive militærøvelser.

Forhandlingene mellom Nord-Korea og USA står i stampe etter at Kim Jong-un og Donald Trump ikke ble enige på et tidligere toppmøte mellom de to i Hanoi i Vietnam.

