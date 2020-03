utenriks

– En håndfull tilfeller kan klassifiseres som innenlandske. Vi har identifisert et par tilfeller der man ikke sikkert kan si hvordan man har fått smitten. Det er et tegn på at vi ikke vet hvor omfattende spredningen er, sier fungerende statsepidemiolog Anders Wallensten.

326 personer er nå bekreftet smittet av koronaviruset Sverige, og dette er en økning på 60 siden mandag.

To av de smittede er innlagt på intensivavdelingen ved Karolinska universitetssykehus i Huddinge.

