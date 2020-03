Merkel og Macron til Istanbul

utenriks

Recep Tayyip Erdogan sier Emmanuel Macron og Angela Merkel kommer til den tyrkiske storbyen 17. mars.

– Vi møtes tirsdag i neste uke i Istanbul, sa den tyrkiske presidenten til journalister som reiste sammen med han tilbake fra Brussel tirsdag.

Mandag hadde Erdogan et møte med presidenten i EU-rådet og EU-kommisjonen om situasjonen ved grensen som også er EUs yttergrense. Titusener har strømmet til den gresk-tyrkiske grensen etter at Erdogan åpnet opp for dem som vil ta seg til Europa. EU står fast ved at deres side av grensen er stengt.

Ifølge Erdogan har Storbritannias statsminister Boris Johnson ennå ikke bestemt seg for om han skal delta på møtet neste uke.

Vil ha ny avtale

Grunnet krisen nord i Syria, ønsker Tyrkia å oppdatere migrasjonsavtalen landet inngikk med EU i 2016 i forbindelse med flyktningkrisen der året før.

– En oppdatering av avtalen er noe av det vi diskuterer med EU som en del av et veikart, sier utenriksminister Mevlut Cavusoglu til det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu. Han håper en ny avtale kan være på plass i tide til å tas opp på EUs toppmøte 26. mars.

– Migrantenes behov i dag er helt annerledes enn i 2016. Vi vil sette oss ned og snakke med EU om hva mer som kan gjøres, sier utenriksministeren.

Deltar i konflikten

Tyrkia huser i dag rundt 4 millioner flyktninger, brorparten av dem fra Syria. Tyrkerne sier landet ikke kan stå imot en ny bølge av flyktninger fra det borgerkrigsherjede nabolandet.

Tyrkia er også en part i den væpnede konflikten i Syria og innledet blant annet en offensiv mot kurdiskkontrollerte deler av landet i fjor høst.

Nylig har det også vært direkte kamper mellom tyrkiske styrker og tyrkiskstøttede opprørere på den ene siden, og syriske regjeringsstyrker som har russisk flystøtte.

(©NTB)