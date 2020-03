Trump tar økonomiske grep i kampen mot virusutbruddet

utenriks

– Vi skal møte Republikanerne i Senatet, Mitch McConnell (Republikanernes leder i Senatet), alle, og vi skal diskutere mulige skattekutt og betydelige lettelser, sa Trump på en pressekonferanse han holdt sammen med visepresident Mike Pence.

Han sa at arbeidstakere som mottar timebetaling, blir tema på møtet med de folkevalgte.

– Vi skal også snakke om hvordan vi kan hjelpe timebetalte lønnsmottakere, slik at de ikke går glipp av en lønnsslipp, sa Trump og la til at hjelpetiltak for bedrifter blir et annet tema.

«Bruker alle verktøy»

Finansminister Steven Mnuchin sa på den samme pressekonferansen at USAs sentralbank Federal Reserve, regulatorer og andre etater skal bidra til at virusutbruddet ikke rammer økonomien for hardt.

– Vi vil bruke alle våre verktøy, sa Mnuchin.

Han understreket at situasjonen ikke er den samme som finanskrisen i 2008 og at det viktigste blir å rette tiltakene mot de delene av økonomien som er mest rammet av virusutbruddet. Det er inkluderer folk som ikke får gått på arbeid.

Mnuchin sa økonomien vil være i god form på denne tiden neste år og at føderale myndigheter skal sikre likviditet gjennom lån til små bedrifter, i tillegg til skattekutt.

Trump ikke testet

Det er visepresident Mike Pence som leder arbeidet for å håndtere utbruddet av koronaviruset i USA, der viruset sprer seg raskt. Så langt har over 666 personer i 36 delstater fått påvist smitte, og minst 26 har dødd, viser oversikten til New York Times.

Flere kongressmedlemmer har valgt å isolere seg selv etter å ha blitt utsatt for virussmitte. To av dem skal ha møtt den amerikanske presidenten før de satte seg selv i karantene.

Pence kunne mandag ikke svare på om Donald Trump har testet seg for koronaviruset.

– Jeg vet ærlig talt ikke svaret på det spørsmålet, men vi skal gi deg et svar ganske snart fra legen i Det hvite hus, sa Pence.

Noen timer etter pressekonferansen bekrefter Det hvite hus at Trump ikke har blitt testet.

– Jeg har ikke blitt testet for koronavirus, sa Pence tidligere på pressekonferansen.

