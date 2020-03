utenriks

I en kunngjøring tirsdag bekreftet Dorries, som sitter i parlamentet for det konservative partiet, at hun har testet positivt, og at hun har isolert seg selv hjemme.

Hittil er 382 mennesker smittet av koronaviruset i Storbritannia, og seks personer har dødd av viruset.

