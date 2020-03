Virusdødeligheten i Sør-Korea har falt betraktelig

utenriks

Per onsdag hadde Sør-Korea 7.755 bekreftede smittetilfeller. Det er det fjerde høyeste tallet i verden.

Men landet har registrert kun 60 dødsfall relatert til det nye koronaviruset. Det er langt under gjennomsnittet for verden som helhet, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO.

Mens Kina har stengt hele byer, har Sør-Korea satset på åpenhet og informasjonsflyt, samt omfattende testing. Smittedes bevegelser i det offentlige rom blir publisert på nett, med tekstmeldinger som sendes til folk i området.

Storstilt testopplegg

Den smittedes bevegelser gjennom de 14 foregående dagene blir fastslått på grunnlag av bruk av kredittkort, opptak fra overvåkingskameraer og sporing av mobiltelefon, og publisert på offentlige nettsteder. Myndighetene sender ut tekstmeldinger med varsel til folk når det dukker opp nye smittetilfeller i området der de bor eller arbeider.

Fremgangsmåten har skapt bekymringer knyttet til personvern, men den gjør også at flere folk melder seg til testing.

Testing koster nærmere 1.300 kroner, men er gratis for pasienter som mistenkes å ha smitte ved at de kan knyttes til bekreftede tilfeller, og for alle som tester positivt.

Sør-Korea har gjennomført rundt 10.000 tester hver dag. Det er langt mer enn i noe annet land.

Sør-Korea har kapasitet til å gjennomføre over 15.000 tester hver dag. Fram til onsdag hadde landet utført 220.000 tester. Over 500 testsentre er blitt opprettet, blant dem over 40 «drive through»-anlegg der folk kan komme med bil uten å ha kontakt med andre pasienter og minimal kontakt med helsepersonell.

Erfaringsgrunnlag

Sør-Korea har fordeler fra tidligere virusutbrudd. Landet slet med mangel på testutstyr under mers-utbruddet i 2015.

Det tok landet lærdom av. Bare noen uker etter at det pågående koronavirusutbruddet startet i Kina, hadde Sør-Korea laget nyutviklede covid-19-testsett som viser resultat etter seks timer. Myndighetene ga hastegodkjenning til testsettet, som så ble gjort tilgjengelig for helsevesenet.

Myndighetene har også oppfordret folk til å holde seg innendørs, unngå møter og holde minimal fysisk kontakt med andre. Det har ført til stille gater og nesten tomme butikker og restauranter. Konserter og sportsarrangementer er blitt avlyst, og flesteparten av innbyggerne bruker munnbind.

Lav dødelighet

Sør-Koreas uvanlig lave dødelighet for det pågående virusutbruddet er på 0,77 prosent. Det globale gjennomsnittet er på 3,4 prosent.

Tidlig diagnose gjør at man også kommer raskt i gang med tidlig behandling. Omfattende testing gjør at man har større sjanse til å avdekke svak smitte eller smittetilfeller der den infiserte personen ikke viser symptomer. Det gjør igjen at det totale antallet smittetilfeller øker slik at dødelighetsraten faller proporsjonalt.

Sør-Korea skiller seg også ut ved at flesteparten av de smittede i landet er kvinner. Nesten halvparten av de smittede er under 40 år.

Myndighetene mener det igjen kan henge sammen med at over 60 prosent av smittetilfellene i landet knyttes til en religiøs gruppe kalt Shincheronju, som også omtales som en kristen kultgruppe. Flesteparten av dens medlemmer er kvinner, og mange av dem er i 20- og 30-årene.

WHOs tall viser at man på verdensbasis ser at viruset er dødeligst for eldre mennesker, og da spesielt for menn.

