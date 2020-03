WHO: Virusutbruddet er en pandemi

utenriks

– Vi er dypt bekymret, både over den alarmerende spredningen og alvorlighetsgraden, og over passivitetsnivået. Vi har derfor kommet til den konklusjonen at covid-19 kan karakteriseres som en pandemi, sa WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.

På verdensbasis var koronaviruset onsdag påvist hos flere enn 124.000 mennesker. Over 4.500 dødsfall er forårsaket av viruset, som har spredd seg til over hundre land.

– Vi har ringt med alarmklokka, høyt og tydelig, sier Tedros.

– Kan endre utviklingen

En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker over store deler av verden. Inntil nå har spredningen av covid-19-viruset i stedet blitt beskrevet som en epidemi.

Tedros sier det nye ordvalget ikke innebærer noen endring i hvordan sykdommen bør bekjempes. Allerede i slutten av januar erklærte WHO at koronaviruset hadde utløst en internasjonal helsekrise.

– Alle land kan fortsatt endre utviklingen til denne pandemien, sier WHO-sjefen.

Han oppfordrer myndighetene i de rammede landene til å teste, behandle og isolere smittede og mobilisere befolkningen i kampen mot viruset.

For å bremse spredningen er svært omfattende tiltak og begrensninger blitt innført både i Kina og flere andre land. Tiltakene har fått store økonomiske konsekvenser, og onsdag tiltok fallet på børsene i New York etter WHOs erklæring om at vi står overfor en pandemi.

Ute av kontroll

Selv om det fortsatt er Kina som har de aller fleste registrerte smittetilfellene, er det utviklingen i andre land som nå vekker stor bekymring.

Mens kinesiske myndigheter tilsynelatende har fått kontroll over situasjonen, sprer viruset seg raskt i Italia og Iran. I begge disse landene har flere hundre mennesker mistet livet.

– Italia og Iran lider. Men jeg kan garantere dere at andre land snart vil være i samme situasjon, sier Mike Ryan, leder for WHOs kriseinnsats.

Også flere andre steder går spredningen fort – selv om det her foreløpig er snakk om færre tilfeller enn i de verst rammede landene. I Norge økte onsdag tallet på registrerte smittede fra 277 til 489, og også i Danmark og Sverige var det kraftige hopp.

Enkelte eksperter har kritisert WHO for ikke å ha erklært virusutbruddet for en pandemi tidligere. Tysklands helseminister Jens Spahn sa allerede i forrige uke at utbruddet var en verdensomspennende pandemi.

Ryan håper bruken av pandemi-begrepet ikke får land til å gi opp og tenke at det er håpløst å bremse viruset. I stedet understreker WHO at innsatsen mange steder må trappes kraftig opp.