Butikker stenges over hele Italia

utenriks

Det drastiske tiltaket skal bidra til å bremse spredningen av koronaviruset, opplyser statsminister Giuseppe Conte.

Stengingen gjelder fram til 25. mars, og statsministeren venter at effekten av tiltaket vil vise seg om 14 dager.

Han føyer til at leveranser hjemme godtas, men kantiner og frisører må lukke dørene. Fra før er skoler stengt over hele landet, og store arbeidsplasser må sørge for smittetiltak hvis de fortsatt skal ha ansatte i lokalene.

– Vi skal klare det

I en tale onsdag kveld oppfordret Conte italienerne til å ikke gi opp håpet. Men han advarte om at smittetallene ennå vil øke en stund. Han sa også at virusutbruddet sannsynligvis vil pågå i ukevis før det demper seg.

– Vi skal klare dette sammen, sa statsministeren.

Tidligere denne uken ble hele Italias befolkning i praksis satt i karantene. Alle innbyggere må dokumentere at de har en god grunn hvis de vil reise utenfor områdene hvor de bor.

I tillegg er alle store turistattraksjoner stengt og all idrett innstilt. Skoler og universiteter vil være lukket i alle fall fram til 3. april.

Smittede og døde

Regjeringen håper de dramatiske tiltakene vil gjøre det mulig å bremse spredningen av koronaviruset. Italia er landet som har flest smittede og døde med unntak av Kina – og i Kina ser det ut til at myndighetene har klart å stanse spredningen.

Situasjonen er stikk motsatt i Italia, der det onsdag ble registrert 2.313 nye smittetilfeller og 196 nye dødsfall. Økningen i antall smittede var den største så langt, og til sammen har over 12.000 mennesker testet positivt for covid-19-viruset i Italia.

Det er eldre og mennesker med andre sykdommer som er mest utsatt for alvorlig sykdom som følge av koronaviruset. Yngre mennesker som rammes av virussykdommen, får i de aller fleste tilfeller milde eller moderate symptomer.