utenriks

Årsaken er at kona har fått milde influensalignende symptomer etter at hun vendte tilbake fra et oppdrag i Storbritannia.

Hun skal testes for covid-19-viruset, og paret holder seg hjemme mens de venter på resultatene.

– For å være helt på den sikre siden, så har statsministeren valgt å isolere seg og jobbe hjemmefra inntil de har mottatt Sophies prøveresultater, heter det i en uttalelse torsdag.

