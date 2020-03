Krakk på Wall Street

utenriks

Etter en dramatisk dag på verdens børser endte aksjehandelen i New York med at Dow Jones-indeksen stupte over 2.300 poeng.

Det tilsvarte 10 prosent. Også det amerikanske aksjemarkedet ble dermed rammet av krakk, etter enda større fall i Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia tidligere samme dag.

Handelen ble stanset

I USA sank både teknologiindeksen Nasdaq og den bredere indeksen S&P 500 med 9,5 prosent. Børsfallet var det største på Wall Street siden «Black Monday» i 1987.

Verken under finanskrisen for drøye ti år siden eller etter 11. september-angrepene i 2001 sank de amerikanske børsene like mye i løpet av én dag.

Etter en blodrød start på dagen på Wall Street torsdag ble aksjehandelen en periode stanset. En nedgang på over 7 prosent utløser automatisk stans i handelen i et kvarter. Regelen ble innført etter krakket i 1987, og før denne uken har sikkerhetsmekanismen bare blitt utløst én gang, i 1997.

Krisetiltak

Etter at handelen kom i gang igjen og nedturen fortsatte, lanserte sentralbanken i New York et nytt krisetiltak.

Det innebærer kjøp av store mengder amerikanske statsobligasjoner med kort løpetid. Formålet er å sikre at kredittmarkedene fungerer og bankene fortsatt kan låne penger til selskaper og andre låntakere. 1.500 milliarder dollar skal etter planen sprøytes inn i finansmarkedene.

Tiltaket hadde umiddelbar effekt, og Dow Jones-indeksen lå plutselig «bare» litt mer enn 5 prosent lavere enn sluttnoteringen dagen før.

Men deretter gikk det nedover igjen, og utover ettermiddagen lokal tid gitt utviklingen gradvis i retning av et tosifret fall for Dow Jones.

