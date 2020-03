Ny nedgang på børsene i Asia

utenriks

Tokyo åpnet ned 2 prosent torsdag og fulgte dermed det dramatiske fallet på Wall Street onsdag. Nedgangen i USA ble forsterket av at Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte at spredningen av koronaviruset er en pandemi.

Nedgangen i Tokyo fortsatte etter at president Donald Trump kunngjorde at alle reiser fra Europa til USA blir innstilt i 30 dager. Reiseforbudet gjeldet ikke Storbritannia.

Nikkei-indeksen falt 3,22 prosent til 18.791,18, og den bredere Topix-indeksen falt også 3,22 prosent etter talen.

I Hongkong svekket Hang Seng-indeksen seg 3,01 prosent, mens Shanghai Composite Index falt 1,19 prosent. Indeksen Shenzhen Composite på Kinas neste største børs falt 1,60 prosent.

(©NTB)