Trump møtte smittet brasilianer

utenriks

Den brasilianske regjeringen bekreftet torsdag at president Jair Bolsonaro er under observasjonen. Avisa O Estado de S. Paulo skriver at han er blitt testet for koronaviruset.

Årsaken er at Bolsonaros kommunikasjonssjef Fabio Wajngarten er smittet. Wajngarten testet positivt for viruset etter et besøk i USA i helgen.

Her møtte han og Bolsonaro både Donald Trump og USAs visepresident Mike Pence på Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida. Wajngarten la ut en bilde fra besøket hvor han står inntil Trump.

(©NTB)