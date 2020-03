Svensk etterretning: Sannsynligheten for militær konfrontasjon øker

utenriks

Det går fram av den åpne trusselvurderingen til Sveriges militære etterretningstjeneste (Must).

– Trenden er tilbakegang for demokrati, rettsstaten, respekt for normer og folkeretten og multilateralt samarbeid, skriver Must.

Tjenesten påpeker videre at rivaliseringen mellom stormaktene intensiveres, og at Sveriges nærområder fortsatt er preget av økt militær aktivitet.

– Dette betyr økt risiko for militære hendelser og konfrontasjon som i verste fall kan føre til en eskalering, skriver Must.

