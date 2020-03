Sveriges Riksbank låner ut 500 milliarder kroner til kriserammede bedrifter

utenriks

På et pengepolitisk møte torsdag ble det besluttet at Riksbanken skal låne ut 500 milliarder kroner via bankene for å sikre kredittsituasjonen til berørte selskaper. Kunngjøringen kom fredag formiddag.

– Målet er å opprettholde kredittforsyningen til svenske bedrifter, heter det i en melding fra Riksbanken.

– Riksbanken bidrar på denne måten sammen med øvrige myndigheter til å begrense effektene av koronaepidemien. Riksbanken står klar til å komme med ytterligere tiltak for å sikre nødvendig likviditet, heter det videre.

Riksbanksjef Stefan Ingves skal redegjøre for beslutningen fredag formiddag.

