Tokyo-børsen ned 6 prosent

Nikkei-indeksen hentet riktig nok inn noe av nedgangen fra morgenen da den på et tidspunkt hadde falt så mye som 10,07 prosent.

Den bredere sammensatte Topix-indeksen avsluttet dagen med en nedgang på 6,01 prosent.

– Den japanske sentralbankens tiltak kan ha hatt virkning og hindret mer tap, sier Hideyuki Suzuki i SBI Securities.

– Men ettersom det ikke er noen fundamentale endringer i situasjonen knyttet til koronaviruset, ventes ikke markedet å komme seg tilbake i nær framtid, med mindre situasjonen i USA bedres, sier han, og peker på at viruset også har spredt seg til verdens største økonomi.

I Kina registreres det nå færre nye smittetilfeller, og folk i kriserammede områder har fått begynt å vende tilbake til jobben. Der var fallet mindre fredag. Hovedindeksen på Shanghai-børsen falt 1,2 prosent.

Hang Seng-indeksen i Hongkong var ned 1,6 prosent i ettermiddagshandelen.

– Hodeløse høns

Samtidig snudde børsen i Sydney overraskende fra minus til pluss gjennom dagen. Den australske hovedindeksen ASX 200 var på et tidspunkt ned 8 prosent, men endte til slutt dagen med en oppgang på 4,42 prosent.

Helse- og energiaksjer bidro til oppgangen, som kom etter at statsminister Scott Morrison kunngjorde at arrangementer med flere enn 500 deltakere blir stanset fra mandag og at australiere oppfordres til å ikke reise utenlands.

Mens noen viser til at oppgangen i Australia skyldes investorenes jakt på rask gevinst, har Scott Phillips et annet syn på det.

– Investorer oppfører seg som hodeløse høns, sier Philips, som selv er investor.

– Meglerne er for redde til å sitte på aksjene dersom ting skulle bli verre, og de er for redde til å unngå å kjøpe, i tilfelle ting skulle gå bedre, sier han.

Trump-turbulens

Uken har vært preget av omfattende børsuro, og nedgangen ble forsterket da USAs president Donald Trump onsdag kveld kunngjorde at det fra natt til lørdag blir innført innreiseforbud fra Schengen-landene for alle andre enn amerikanere og folk bosatt permanent i USA.

Innreiseforbudet omfatter Norge, som er med i Schengen, mens Storbritannia som står utenfor Schengen og hvor 460 smittetilfeller og seks dødsfall var bekreftet torsdag, ikke omfattes.

Analytikere mener at Trumps forslag torsdag om å utsette OL i Tokyo til 2021 på grunn av koronaviruset, også har bidratt til å tynge aksjemarkedet i Japan. Japans regjering svarte senere at verken utsettelse eller avlysing står på agendaen.

USAs sentralbanks tiltakspakke ser heller ikke ut til å ha bidratt til økt tillit i markedet.

Verste siden 1987

Dow Jones-indeksen på New York-børsen falt torsdag 10 prosent på det som var indeksens verste handledag siden 1987. Den bredere sammensatte S&P 500-indeksen og teknologitunge Nasdaq falt begge 9,5 prosent. For S&P 500-indeksen var fallet det raskeste siden andre verdenskrig.

– Dette er ille. Det verste og raskeste utslaget i aksjemarkedet i vår karriere, sier Chris Rupkey, sjeføkonom ved MUFG Union.

– Økonomien er dømt til resesjon hvis arbeidet i USA stanser og tar fri de neste 30 dagene. Aksjemarkedet vet det, sier han.

Markedet har også blitt rystet av priskrigen på olje mellom Saudi-Arabia og Russland. Uroen er forsterket av frykten for at reiserestriksjoner skal dempe etterspørselen etter olje.