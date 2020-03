utenriks

– På min forespørsel har Carnival, Royal Caribbean, Norwegian og MSC gått med på å innstille utgående cruise i 30 dager. Det er en stor og viktig industri – den vil fortsette å være det! tvitret Trump.

Rederiene har allerede kunngjort at de vil utsette cruise. Torsdag sa det amerikanske selskapet Carnival at det innstiller alle reiser med sine cruiseskip i to måneder.

